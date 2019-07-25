إبن أنغام ضائع.. بلوك وUnfollow لوالدته!

متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن علاقة الفنانة المصريّة أنغام بإبنها الأكبر عمر عارف قد دخلت مرحلةً جديدةً من القطيعة، بعدما كان يظهر مع والدته في جميع حفلاتها قبل زواجها من الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وفي التفاصيل، نشر عمر مجدي عارف صورة جديدة له وهو يمشي وعلّق قائلاً “ضائع”، الأمر الّذي أشار الى بداية أزمة يعيشها الأخير.

أمّا المفاجأة فكانت بإلغاء عمر عارف متابعة والدته الفنانة أنغام على تطبيق إنستغرام بالإضافة الى حظرها، وقد أعاد البعض سبب البلوك والـUnfollow إلى توتر العلاقة بين الإبن ووالدته بسبب زواجها في شهر آذار الفائت.