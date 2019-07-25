ميسي يفاجئ طفلاً في إجازته.. حولها الى رحلة العمر

متابعة بتجـــــــــرد: غيّر نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حياة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا الى الأبد بعدما قرر الإنضمام له بصورة مفاجئة خلال إجازة له على الشاطئ، ولعب كرة القدم معه.

وفي التفاصيل، كان الشاب ماكنزي أونيل في إجازة عائلية في جزيرة أنتيغوا يلعب بكرة القدم وحيداً على الشاطئ، وتماماً كالأفلام صادف وجود ليونيل ميسي وهو يقضي وقته هناك أيضاً فدعا نجم برشلونة الصبي للعب كرة القدم على الشاطئ.

ووفق ما يظهر في الفيديو المنتشر، حمل ميسي كرة القدم وأشار بيده للطفل البريطاني للّعب معه، فأمضى اللاعب الشهير حوالي الـ 40 دقيقة يلعب مع 3 أطفال من بينهم ابنه تياغو على شاطئ البحر الكاريبي.