سلطان ماليزيا يشكك في نسب ابنه بعد الطلاق الرسمي.. وملكة جمال روسيا ترد!

متابعة بتجـــــــــــرد: لازالت قصة انفصال سلطان ماليزيا السابق عن زوجته ملكة الجمال الروسية تتردد بقوة، خاصة بعد أن أعلن محاميه أنه يشكك في نسب ابنه منها، لتشتعل الحرب بينهما.
وكانت ترددت العديد من الشائعات لعدة أيام حول انفصال أوكسانا فويفودينا عن زوجها سلطان ماليزيا السابق محمد الخامس، قبل أن تتأكد في الساعات الماضية ببيانات رسمية، تؤكد انفصال الزوجين بعد زواج لم يستمر سوى أشهر وأثمر عن طفل.
وقال محامي السلطان محمد الخامس، إنه يشكك في نسب طفله، مشيرًا إلى أنه لا دليل على الهوية البيولوجية للطفل، وهو ما أثار غضب “فويفودينا” بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حيث قالت إنها على استعداد لإجراء فحص أبوة للتأكد من الحمض النووي.
وكانت “فويفودينا” البالغة من العمر 27 عاماً، والتي تعيش مع أمها في منزل ريفي بالقرب من موسكو، قد صرحت من قبل أن طفلها تجري في عروقه دماء ماليزية، وأن هذا يسعدها، قبل أن تطلب اعتذارًا رسميًا من السلطان السابق على هذه الإهانة.
وكان السلطان محمد الخامس، قد تخلى عن عرشه ليتزوج أوكسانا فويفودينا في نوفمبر الماضي، في حفل زفاف كبير أقيم في العاصمة الروسية موسكو.
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