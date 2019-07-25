زوج دنيا بطمة ينفعل على الصحفيين ويضعها في موقف محرج!

متابعة بتجـــــــــرد: انفعل المنتج محمد الترك، زوج ومدير أعمال الفنانة دنيا بطمة، على الصحفيين الذين تواجدوا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأخيرة قبل حفلها في مهرجان إفران الدولي في المغرب.

ووجه “الترك”، خلال المؤتمر، تحذيرا للصحفيين وطلب منهم أن تكون أسئلتهم حول المهرجان وجديد “دنيا” الفني وذلك بصفته مدير أعمالها، مشيرًا إلى أن “دنيا” سترفض أي أسئلة عن حياتها الشخصية وخلافاتها، وتابع: “اللي مش عاجبه ممكن يمشي من المؤتمر”.

لكن الصحفيين اعترضوا على تحذيرات “الترك” وذكروه بأن هذا مؤتمر صحفي، ومن حقهم أن يطرحوا أسئلتهم، لكنه لم يهتم بكلامهم وتدخل مرة أخرى، وطلب إنهاء المؤتمر عندما وجه أحد الصحفيين سؤالا إلى دنيا بطمة، حول خلافاتها مع مواطنتها الفنانة سعيدة شرف، مذكرًا إياه بالتحذير السابق.

ونشرت الفنانة دنيا بطمة، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، صورة من حفلها في مهرجان إفران الدولي وعلقت عليه قائلة: “أروع جمهور بمهرجان إفران ونجومية حقيقية وعلى أرض الواقع وليس في المواقع.. ولاد وبنات بلادي رجال وعيالات شباب وشابات كبار وصغار أرفع لكم القبعة احتراماً على تكبيرتكم بيا.. فعلاً أنتم سند ودعم لدنيا بطمة.. أحبكم حتى النخاع”.

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وأضافت: “وللتذكير حب الماس لا يباع ولا يشترى.. شكراً لكل المنظمين مدير المهرجان وزوجي الغالي والسيد المحترم عامل مدينة أفران، لأنهم أتاحوا لي الفرصة نتلاقى بهاد الجمهور المميز، حماس حب تفاعل، الشكر موصول لرجال الأمن”.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا بطمة، كان كليب “الزمن بيدور”، وهو من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي، وتم تصوير الكليب في القاهرة من إخراج أحمد جيلاني.