HBO تحسم مطالب إعادة تصوير الموسم الثامن من "صراع العروش"

بعد بداية بثه رسميا في مايو الماضي تعرض الملايين من متابعي وعشاق مسلسل "صراع العروش" لخيبة أمل كبيرة بسبب الأسلوب المتواضع التي كتب به نص الموسم الثامن والأخير من المسلسل، مما أدى لظهور مطالبات وجمع توقيعات إلكترونية للمطالبة بإعادة تصوير الموسم الثامن كاملا بعد إعادة كتابة حلقاته.

وبعد عدة أشهر من انطلاق عملية جمع التوقيعات الإلكترونية لإعادة تصوير الموسم الثامن والأخير من مسلسل "صراع العروش Game Of Thrones"، لم يتوقف عشاق المسلسل من التوقيع على العريضة الإلكترونية بموقع Change.org، حتى وصل عدد الموقعين ونحن في نهاية شهر أغسطس لما يقرب من مليوني شخص.

وفي الوقت نفسه، خرج أحد المسؤولين بشبكة HBO المنتجة للمسلسل بتصريحات لحسم الأمر، والرد رسميا للمرة الأولى على الهجوم الذي تلقاه موسم صراع العروش الأخير.





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ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن مدير البرامج بشبكة HBO "كيسي بلويس" وصف مطالبات إعادة تصوير الموسم الثامن بغير المنطقية، ومستحيل أن تتم.

وقال "كيسي" في تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي السنوي لشبكة HBO الخاص بخطة الشبكة لموسم الصيف، إن الأمر لا يرتقي لأكثر من كونه اختلافا في وجهات النظر وتنوع الأذواق، وهو ما يتعرض له أي عمل فني يحقق شهرة واسعة على مستوى العالم.

وبدأت أزمة النفور من الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، بعد بث الحلقة الثالثة من الموسم الأخير، وأصبح مؤكدا رغبة عشاق المسلسل في إعادة تصويره لتفادي أخطاء الكتابة التي لم ترتق إلى طموحات المعجبين، حتى تأكد لدى المتابعين هذه الرغبة بعد بث الحلقة الخامسة، ووصول الأمر إلى جمع توقيعات لإجبار شبكة HBO الأمريكية المنتجة للمسلسل لإعادة تصوير الموسم الختامي بالكامل.

ومن التعليقات التي رصدتها الصحف في ذلك الوقت، ومنها "الجارديان"، وصدرت من المشاركين في حملة التوقيعات أن أحد المعجبين اتهم شبكة HBO نفسها في النزول بشعبية المسلسل للحضيض، إرضاء لجشع المسؤولين بها بسرعة إنهاء المسلسل وتحقيق الإطار الزمني الذي تسير عليه خطة القناة لكسب مزيد من أموال الإعلانات.

وقال آخر "شاهدنا المسلسل لأكثر من 8 سنوات تعلقنا به خلالها، كيف يمكن أن ينتظروا منا تقبل مثل هذه النهاية".

في حين كانت رغبة عدد آخر من المعجبين بالاستبعاد التام للثنائي ديفيد بينيوف ودانيال وايز كاتبي الموسم الأخير، واستقدام كتاب محتوى آخرين أكثر إبداعا.