أبرز أفلام هوليوود المنتظرة في أغسطس 2019

يشهد شهر أغسطس المقبل طرح مجموعة مميزة من أفلام هوليوود، يشارك في بطولتها نخبة من كبار نجوم ونجمات السينما بالولايات المتحدة والعالم.

وجمع موقع "موفي فون" قائمة بـ7 أفلام هي الأبرز بين جميع الأفلام المقرر طرحها رسميا بصالات العرض السينمائية بأغسطس من إنتاجات هوليوود، نستعرضها في التقرير التالي:

7 أفلام هوليوودية منتظرة في أغسطس

1- فيلم Hobbs & Shaw

فيلم Hobbs & Shaw، لكل من النجم جيسون ستيثم والنجم دوين جونسون الشهير بالصخرة، هو فيلم مشتق من سلسلة أفلام السباقات الشهيرة Fast & Furious.

2- فيلم Overcomer

Overcomer فيلم من بطولة أليكس كيندريك وبريسيلا شايرر وشاري ريجبي وكاميرون أرنيت، وكتبه للسينما ديني أرمسترونج وأخرجه كيندرك، وهو فيلم من إنتاج شركة سوني.

3- فيلم The Angry Birds 2

من أبرز الأفلام المقرر طرحها خلال الشهر فيلم The Angry Birds Movie 2، وهو الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة من اللعبة الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، ويشارك في بطولته كل من جيسون سوديسكي، وجوش جاد وليسلي جونز.

Advertisements

4- فيلم The Art of Racing in the Rain

تدور أحداث فيلم The Art of Racing in the Rain حول كلب يدعى "إينزو" يكرس حياته لتطبيق ما تعلمه بشكل حرفي من مالكه، والفيلم من بطولة النجم ميلو فينتمجليا، وأماندا سيفريد، وكاثي بيكر.

5- فيلم Scary Stories to Tell in the Dark

من أفلام الرعب المنتظر طرحها خلال الشهر، فيلم Scary Stories to Tell in the Dark، وهو من بطولة زوي مارجريت ومايكل جازارا.

6- فيلم Good Boys

Good Boys من أبرز الأفلام الكوميدية المقرر طرحها خلال أغسطس، ويشارك في بطولته كل من جيكوب تيمبرلاي وكيث ويليامز وبرادي نون، ومن إخراج جين ستوبنتسكي.

7- فيلم MY SPY

يشهد شهر أغسطس البطولة الأولى لنجم المصارعة باتسيتا، الذي يظهر في بطولة فيلم MY SPY، ويشاركه في بطولة الفيلم كريتن سكال وبريسا فيتز هينلي، والفيلم من إخراج بيتر سيجال.