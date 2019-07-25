أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات بتاريخ السينما

دخل فيلم "Avengers: Endgame" التاريخ من أوسع أبوابه، بعد تربعه على قمة قائمة الأفلام الأعلى تحقيقاً للإيرادات عبر التاريخ.

وقام موقع "بوكس أوفيس موجو" بتعديل ترتيب المراكز الـ10 الأولى للأفلام الأكثر تحقيقاً للأرباح بشباك التذاكر عبر تاريخ السينما.



وفي المركز الأول، جاء ملك البوكس أوفيس الجديد "Avengers: Endgame"، بقيمة إيرادات إجمالية وصلت إلى 2.791 مليار دولار عالمياً، خلال 3 أشهر من طرحه في 26 أبريل/نيسان.





وتراجع للمركز الـ2 فيلم جيمس كاميرون الشهير "AVATAR" الذي تربع على القمة لـ10 سنوات متواصلة منذ طرحه عام 2009، وتوقفت إيراداته عند 2.789 مليار دولار.

أما في المركز الـ3 فجاء فيلم "TITANIC|" للنجم ليوناردو دي كابريو، الذي توقفت إيراداته منذ طرحه عام 1997 عند 2.187 مليار دولار.

واحتل فيلم "Star Wars: The Force Awakens" المركز الـ4، بإيرادات 2.068 مليار دولار، منذ طرحه عام 2015 بصالات العرض.

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وكان المركز الـ5 من نصيب فيلم "Avengers: Infinity War"، بإيرادات بلغت 2.048 حققها خلال فترة طرحه منذ عام 2018.

وفي المركز الـ6، جاء فيلم "وJurassic World" الجزء الأول، للنجم كريس برات والنجمة بريس دالاس، والذي حقق إيرادات 1.671 في فترة طرحه عام 2015.

وجاء فيلم "Marvel's The Avengers"، أول أجزاء أفلام "AVENGERS"، في المركز الـ7، بإيرادات بلغت 1.518 مليار دولار في فترة طرحه منذ عام 2012.

أما في المركز الـ8 فجاء فيلم "Furious 7"، الجزء السابع من سلسلة أفلام "Fast and Furious"، وحقق إيرادات خلال فترة عرضه بلغت 1.516 مليار دولار.

واحتل المركز الـ9 فيلم "Avengers: Age of Ultron"، الذي طُرح عام 2015، وحقق إيرادات 1.405 مليار دولار.

فيما جاء في المركز الـ10 فيلم "Black Panther" التابع لعالم أبطال "MARVEL" السينمائي، والذي حقق إيرادات 1.346 مليار دولار منذ طرحه عام 2018.



