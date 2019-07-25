خاص- آخر تطورات الحالة الصحية للنجمة ماغي بوغصن

متابعة لحالة النجمة اللبنانية ماغي بوغصن الصحية، علم موقع “الخليج 365” ان وضعها الصحي مستقر حالياً، وقد تم نقلها من العناية المركزة الى غرفة خاصة بها، حيث ستبقى في المستشفى لمدة اسبوع تحت اشراف طبيبها الخاص الذي طمأن الجميع على وضعها الصحي.

وكانت “بوغصن” قد خضعت صباح الاثنين، 22 تموز الجاري، لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حميد من الدماغ، حيث تكللت العملية بالنجاح وان ماغي وضعت في العناية المركزة تحت اشراف الاطباء الذين يتابعون حالتها الصحيّة عن كثب.

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