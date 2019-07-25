الان تتابع خطأ طبي يدخل الإعلامية فجر السعيد العناية المركزة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، لنزيف داخلي بعد خطأ طبي أثناء إجرائها عملية جراحية أدت إلى توقف قلبها، وتم إدخالها إلى غرفة العناية المركزة، وأعيد تشغيل قلبها مرة أخرى.
وحسب ما أعلنته الصحف الكويتية، نقلًا عن عائلتها، نقلت “السعيد” من أحد المستشفيات الخاصة إلى مستشفى مبارك الكبير نظرًا لخطورة حالتها بعد الخطأ الطبي.
وطالب إعلاميون ونشطاء بالدعاء للإعلامية فجر السعيد، التي لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول العمل الجراحي الذي أجرته والوعكة الصحية التي تعرضت لها.
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