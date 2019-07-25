نجوم "الفيل الأزرق2" يحتفلون ببدء طرح الفيلم للجمهور فى السينمات

احتفل نجوم" الفيل الأزرق2 " بالعرض الخاص للفيلم فى إحدى سينمات التجمع الخامس، بحضور أحمد بدوى مدير عام "سينرجى فيلمز"، وبعض الشخصيات العامة، حيث لاقى الفيلم إعجاب الجمهور الذى حضر العرض الخاص، وشارك فى حضور العرض كل من النجم كريم عبد العزيز وشيرين رضا وهند صبرى وتارا عماد ، بالإضافة مؤلف العمل أحمد مراد ، والمخرج المتميز مروان حامد، فضلا عن حضور مجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة .

وعبر نجوم الفيلم عن سعادتهم بردود الأفعال من الحضور عن الفيلم، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور فى السينمات، وتحقيق أعلى الايرادات فى السينما المصرية .

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".

يشار إلى أن "الفيل الازرق2" يعرض حاليا فى سينمات دولة الامارات والخليج تزامناً مع عرضه فى مصر

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