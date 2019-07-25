راغدة شلهوب تنعي فاروق الفيشاوي بتدوينةٍ مؤثرة

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""الخليج 365"" من بيروت: نعت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب الفنان المصري القدير فاروق الفيشاوي، بتدوينةٍ ضمت فيها باقة من الصور التي جمعتها به، ومقطع فيديو لحوارها معه خلال برنامجها السابق 100 سؤال. حيث سألته: هل يمكن لفاروق الفيشاوي أن يعتزل الفنن؟ فأجابها مؤكداً بأنه لا يمكن أن يعتزل الفن..! إلا أن المرض غدره والموت سرقه من بين نجوم الفن المصري الذين أبدعوا بالعديد من الأعمال بين المسرح والسينما والتلفزيون.

وأرفقت "شلهوب" الصور بتعليقٍ كتبت فيه: "من 4 سنين كان لي فرصة لقاء عملاق من عمالقة الفن في مصر واللي كنت أحلم بس بلقاءه.. الحلم تحقق وكان من أجمل اللقاءات اللي أجريتها ببرنامج مية سؤال.. تعرفت على شخصية ولا أروع وحد متصالح مع نفسه وصريح لآخر الحدود".

وتابعت: "اليوم صحيت على خبر رحيله حزنت وفرحت بنفس الوقت تركنا لمكان أفضل ما في عذاب وفرحت لأنه كان عندي الحظ إني شفته وقابلته والأهم تعلمت منه.. فاروق الفيشاوي الله يرحمك ورح تبقى موجود بأعمالك اللي تركتها وبالإرث الفني الكبير.. البقاء لله".

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فيما يلي رابط التدوينة من صفحتها الخاصة على "فيسبوك":