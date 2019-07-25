النجوم يساندون يسرا بوداع والدتها

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""الخليج 365"" من بيروت: حرص عدد من الفنانين على مساندة الفنانة يسرا في جنازة والدتها التي توفيت صباح أمس الأربعاء بعد صراعٍ طويل مع المرض، ومن المقرر أن تستقبل العزاء يوم غد الجمعة في مسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير.

وفيما بدت حزينة جداً، وقفت إلى جانبها عدة نجمات بينهن رجاء الجداوي، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، إلهام شاهين، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي وماجدة زكي. فيما شارك من الفنين أيضاً كل من أحمد حلمي، آسر ياسين، عمرو يوسف، طارق لطفي، عمر السعيد، أشرف زكي، محمد الصاوي، منير مكرم، سمير صبري، المؤلف مدحت العدل والمنتج جمال العدل، الشاعر والمؤلف أيمن بهج قمر، المخرج هاني خليفة، محمد الصغير، منصور الجمال، المنتج أحمد السبكي وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق.



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