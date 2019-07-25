شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفير السعودية يزور لوكيشن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ويشيد بالديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار السفير أسامة بن أحمد نقلى، سفير السعودية بصحبة أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي "لوكيشن" تصوير مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وأشاد بالديكورات الخاصة بالمسلسل وإبداع فريق العمل بأكمله فى إخراج الصورة بشكل يليق بالمشاهدين. ويكثف مخرج العمل مرقس عادل عدد ساعات التصوير تصل لـ 18 ساعة يوميًا للانتهاء من التصوير والبدء فى مونتاج ومكساج العمل، لعرضه خارج السباق الرمضانى. مسلسل "حواديت الشانزلزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، واخراج مرقس عادل وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات وشكل الحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارع مصر وشعبها.



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