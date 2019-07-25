شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بنعلى تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم فتوى بمهرجان Ecrans Noirs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت الفنانة التونسية غالية بنعلي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم فتوى للمخرج محمود بن محمود، وذلك في ختام مهرجان Ecrans Noirsبالكاميرون ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز إلى 18 جائزة دولية تضعه ضمن أكثر الأفلام العربية نجاحاً خلال العام الحالي.

ويهدف مهرجان Ecrans Noirs إلى تعزيز دور السينما في أفريقيا، وينظمه جمعية Black Screens، التي تهدف إلى نشر الإبداعات السينمائية لستة بلدان في وسط أفريقيا (الكاميرون، الجابون، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد).

وكان فتوى قد حصل على 17 جائزة أخرى أثناء مشاركته في المهرجانات الدولية والعربية، وهي 4 جوائز من مهرجان تونس السينمائي؛ أفضل سيناريو، أفضل ديكور، أفضل ممثل، وأفضل ممثلة في دور مساعد، جائزة أفضل فيلم روائي من المهرجان الدولي للسينما والمواد السمع بصرية ببروندي، جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي، الجائزة الكبرى من مهرجان المغرب السينمائي بمدينة وجدة وجائزة الشراع الذهبي من مهرجان زنجبار السينمائي الدولي بتنزانيا.

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وسبق ذلك جائزتين في أيام قرطاج السينمائية أفضل ممثل والتانيت الذهبي لأفضل فيلم، و3 جوائز من مهرجان فسباكو؛ جائزة الاتحاد الإفريقي، وتنويه خاص من لجنة التحكيم، وجائزة الحصان الفضي، ونال جائزة سمير فريد الخاصة بلجنة التحكيم في مهرجان خريبكة، جائزة أفضل مخرج من مهرجان كيمولوس السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثل من المهرجان الدولي للسينما "آراء من افريقيا" بمدينة مونتريال الكندية، والجائزة الفضية في مهرجان جنيف لأفلام الشرق في سويسرا.

وتدور أحداث الفيلم حول إبراهيم، تونسي مقيم بفرنسا يعود إلى تونس لحضور جنازة ابنه الذي لقي مصرعه في حادث دراجة نارية يكتشف إبراهيم أن الشاب مروان، ابنه، كان ينشط في خلية إسلامية متشددة فيسعى للتعرف على الأشخاص الذين غسلوا دماغه يفضي به الأمر إلى الشك في نتائج الأبحاث حول ظروف وفاته، والفيلم من تأليف وإخراج محمود بن محمود، وبطولة أحمد الحفيان، غالية بنعلي، وسارة الحناشي.