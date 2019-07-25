شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة السورية للسينما فى برقية عزاء: فاروق الفيشاوى أحد فرسان السينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم السيد مراد شاهين مدير عام المؤسسة السورية العامة للسينما برقية عزاء للفنان الراحل فاروق الفيشاوى الذى رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس عن عمر 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك عبر الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

وجاءت نص برقية العزاء كالتالى:"الصديق الغالي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما أتقدم لكم بأحر التعازي في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي قدم للسينما العربية عشرات الأفلام السينمائية والمسرحيات والمسلسلات التليفزيونية التي تعد تراثا كبيرا للفن العربي الذي كان أحد فرسانه".

وأضاف:" لقد كان الفنان الكبير واحداً من علامات الفن العربي وأحد رموزه البارزة التي تركت للتراث الإنساني إرثا عظيما للأجيال القادمة سيظل شاهدا علي عظمة هذا الجيل وماتركوه للأجيال القادمة وأنتي اذ انعي الفنان الكبير الي الأمة العربية والإسلامية فإنني اسأل المولى عزَ و جل أن يتغمده بواسع رحمته".

Advertisements

فاروق الفيشاوى أعلن فى شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.