شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يطرح أحدث أغنياته "مهموم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الكينج محمد منير أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "مهموم"، عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم. يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية، منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل..

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