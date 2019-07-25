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الممثلة الأمريكية آن هاثاواى تعلن حملها فى مولودها الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الممثلة الأمريكية آن هاثاواى البالغة من العمر 36 عاماً، عن حملها بمولودها الثاني، بحسب تقرير لمجلة بيبول الأمريكية، وأعلنت هاثاواى الخبر عبر صفحتها على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورة حديثة لها باللونين الأبيض والأسود تظهر حملها.

وأشارت هاثاواى إلى أن الحمل لم يكن مجرد رحلة سهلة بالنسبة لها ولزوجها آدم شولمان.
 


 
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