شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الأمريكية آن هاثاواى تعلن حملها فى مولودها الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الممثلة الأمريكية آن هاثاواى البالغة من العمر 36 عاماً، عن حملها بمولودها الثاني، بحسب تقرير لمجلة بيبول الأمريكية، وأعلنت هاثاواى الخبر عبر صفحتها على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورة حديثة لها باللونين الأبيض والأسود تظهر حملها.

وأشارت هاثاواى إلى أن الحمل لم يكن مجرد رحلة سهلة بالنسبة لها ولزوجها آدم شولمان.





