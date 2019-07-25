شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل فاروق الفيشاوى.. قصة علقة أعطاها لـ عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبيرة تنتاب محبي وعشاق الفنان فاروق الفيشاوي حالياً بعد رحيله منذ ساعات عن الدنيا إثر صراع مع المرض أودي بحياته، وذلك بعدما تمكن من حفر اسمه بأحرف من ذهب فى الفن عموماً سواءا كان السينما أو الدراما والمسرح بفضل الأدوار العديدة الذى أداها على مدار مشواره الفني.



فاروق الفيشاوي وعادل امام

أحد أهم أدوار النجم الراحل مشاركته للزعيم عادل إمام فى فيلم "المشبوه" الذى نجح نجاحاً كبيراً أثناء طرحه وشكل فيه فاروق الفيشاوي برفقة الزعيم ثنائياً رائعاً كان أهم أسباب نجاح العمل، ورغم هذا النجاح إلا أن الراحل لم يكن يفضل المشاركة فى الفيلم لا لشىء سوي خوفه من المشهد الذى قرأه فى السيناريو أثناء ترشيحه للدور.

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المشهد هو ضربه لبطل الفيلم أثناء حبسه فى السجن، وهو ما قال عنه النجم الراحل فاروق الفيشاوي أثناء ظهوره فى أحد البرامج : خفت ألا يتقبل الجمهور ضربي لنجم وبطل الفيلم من خلال "قلم" يسمع في الدنيا كلها خلال أحد المشاهد وهو ما دفعني لرفض العمل علي الفيلم بسبب هذا المشهد إلا أن المخرج سمير سيف قالي "هضمنلك أن الناس هتسقفلك في السينما".