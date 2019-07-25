محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، متأثرًا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه من مرض السرطان.
وفي حوار أجراه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، تحدث الفيشاوي عن حبه الشديد لحفيدته "لينا"، مؤكدًا أنها أقرب الناس له، وعن الفترة التي لم يعترف فيها بأنها حفيدته بسبب الأزمة الشهيرة التي كانت بين ابنه "أحمد" ووالدتها، قال "مش زعلان على الفترة دي لاني عوضت نفسي وعوضتها".
وأضاف هناك رابط شديد يربطني بـ"لينا"، وأنا شديد التعلق بها، وأمامها أكثر من ضعيف، مؤكدًا أن حب الجد للحفيد نوع آخر من الحب الذي لا يمكن وصفه إلا بعد أن يمر الإنسان بهذه التجربة "أعز الولد ولد الولد".
الفيشاوي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، إذ شارك في نحو 148 فيلمًا سينمائيًا و71 مسلسلًا و14 مسرحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| فاروق الفيشاوي: حفيدتي الأقرب لقلبي ولم أندم على فترة عدم اعترافي بها لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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