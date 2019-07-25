المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ناعيا الفيشاوي: "الحياة تودع عاشقها النبيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"اليوم يوم حزين، يوم رحيل فاروق الفيشاوي" بتلك الكلمات عبر المخرج الفلسطيني رشيد مشهاوي عن حزنه لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفي اليوم الخميس.

مشهاوي نشر صورته مع الفنان الراحل عبر صفحته بموقع فيس بوك، وكتب: "اليوم يوم حزين، يوم رحيل فاروق الفيشاوي، بعد أن أدمنا الحزن العادي، تودع الحياة عاشقها النبيل ليكون الحزن غير العادي، سنحتفظ بالبسمة والضحكة والذكريات رغم الفقدان الكبير، وداعا فاروق، الصديق والإنسان والفنان المحب للحياة لروحه السلام".

كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية. ومن المقرر أن يُقام العزاء، الأحد المقبل، في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.