خاص| الماروق ينتهي من تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
انتهى المخرج سعيد الماروق، مساء أمس الأربعاء، من تصوير أخر مشاهد فيلم "كل سنة وأنت طيب"، ويقوم ببطولته الفنان تامر حسني، والفنانة زينة والفنان خالد الصاوي.
وقال الماروق في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "انتهيت بالفعل من تصوير الفيلم أمس الأربعاء".
الماروق صوّر غالبية المشاهد الخاصة بالفيلم في بيروت، واستأنف تصوير الـ10 أيام المتبقية منه في عدة أماكن بالقاهرة، منها ميدان التحرير ومنطقة المعادي.
واستعان الماروق في تصوير مشاهد الأكشن والحركة بفريق العمل الأجنبي الذي نفذ مشاهد الأكشن في المسلسل الشهير Game of Thrones، كما يشارك الفنان أحمد السقا والفنانة مي عز الدين بالعمل كضيوف شرف.
الفيلم يدور في إطار تشويقي كوميدي ويتخلله عدد من مشاهد الأكشن، ويتطرق لفكرة الثقة، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني: زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.
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