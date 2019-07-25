شريف إدريس يحكي موقفًا إنسانيًا عن فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حكى الفنان شريف إدريس موقفًا إنسانيًا عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابه على "فيسبوك".

وكتب إدريس: "كنت بعمل مسلسل بطولة فاروق الفيشاوي، وفي آخر يوم تصوير كان يوم مهم جدا.. العمال راحوا لفاروق الفيشاوي قالوله إن المنتج مادفعش فلوسهم ومأخر عليهم فلوس ومش عارفين يعملوا ايه، فاروق الفيشاوي راح للمنتج قاله في خلال ساعتين لو الناس ماقبضتش فلوسها، أنا هسافر باريس وهعطلكم، وساب اللوكيشن ومشي، ومارجعش اللوكيشن غير لما الناس كلها اخدت فلوسها".

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وكان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية. ومن المقرر أن يُقام العزاء، الأحد المقبل، في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.