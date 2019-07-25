نجوم الفن ينعون الرئيس التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نعى عدد كبير من نجوم الفن، رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية اليوم، عبر صفحاتهم الشخصية بموقع "إنستجرام"، ومن بينهم:

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي صورة للرئيس الراحل، وكتبت: "تونس في عيدها تودع رئيسها مات الرئيس.. عاش الوطن".

رانيا محمود ياسين

نعت الفنانة رانيا محمود ياسين الرئيس الراحل ونشرت صورة له، معلقة: "البقاء لله في وفاة الرئيس التونسي القايد السبسي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته خالص عزائي للشعب التونسي".

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دارين حداد

نشرت الفنانة دارين حداد صورة للرئيس الراحل، وعلقت "حمى الجمهورية. وتوفي في عيدها الله يرحمه.. تونس".

فريال يوسف

نشرت الفنانة فريال يوسف صورة تجمعها بالرئيس الراحل، معلقة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الأسى أعزي نفسي وكل أفراد أسرته وأصدقاءه وفريق عمله وكافة الشعب التونسي بعد أن فقدنا اليوم رجلا سياسيا محنكا قضى مرحلة كبيرة من حياته في خدمة الوطن.. تحية إجلال واحترام لروحه.. أرجو من الله أن يسكنه فسيح جناته".

وتوفي السبسي بعد متاعب صحية إذ نُقل إلى المستشفى العسكري يوم 27 يونيو الماضي وغادره في الأول من يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة. على أن يتم إجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل والرئاسية في 17 نوفمبر المقبل.