تامر حسني يطلب من جمهوره الدعاء لفاروق الفيشاوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعرب الفنان تامر حسني عن حزنه لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي، ونعاه من خلال تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، كتب فيها: " لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
وأضاف: "إنا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى النجم الكبير فاروق الفيشاوي، نسألكم الدعاء".
كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.
وترك الفيشاوي ميراثا هائلًا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.
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