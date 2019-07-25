فيلمان ومسرحية.. 3 "أحلام" رحل الفيشاوي دون أن ينفذها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

لكل فنان أحلام فنية ومشاريع يرحل حاليا دون أن يكملها أو يبدأ فيها، ومن بين هؤلاء الفنان فاروق الفيشاوي.

الفيشاوي، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد غيبوبة كبدية، رحل دون أن ينفذ 3 أعمال، منها اثنان كان يحلم بهما.

مسرحية علي الزبيق

كشف المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لكايرو شو، المنتجة لمسرحية الملك لير، التي كان يشارك فيها الراحل، عن تفاصيل اللقاء الأخير مع النجم الراحل.

وقال الهواري، في بيان له: "التقينا في جلسة طويلة قبل سفري مباشرة إلى المملكة العربية السعودية للتحضير لعروض كايرو شو ضمن موسم جدة، وكانت جلسة مطولة تحدثنا فيها عن مستقبل عرض الملك لير، كما قدم لي نصا مسرحيا يريد تقديمه العام المقبل 2020، وهو علي الزيبق".

فيلم عن المطران كابوتشي

خلال دورة مهرجان الإسكندرية السينمائي السابقة أعلن خلال إحدى الندوات عن وصيته.

وأوضح أنه طلب من ابنه أحمد الفيشاوي تنفيذها حال وفاته، مشيرًا إلى أنه يتمنى عمل فيلم عن المطران كابوتشي.

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وأشار إلى أنه تحرك بالفعل في تنفيذ العمل وسافر مع المخرج عمر عبد العزيز إلى سوريا، ولكن العمل أصبح مجرد حلم، بسبب بعض الصعوبات التي واجهته.

يذكر أن المطران كابوتشي رجل دين مسيحي سوري، ولد في حلب وأصبح سفيرا لدولة الفاتيكان في القدس عام 1965 وعُرف بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وعمل سرا على دعم المقاومة، وهذا الرجل يثبت أن الإرهاب ليس مسلما، كما أنه يدعم الوحدة الوطنية، حسب وصف الفيشاوي.

‎فيلم قرفة بالزنجبيل

في نوفمبر الماضي، أعلنت السيناريست والمخرجة هالة خليل عن إجرائها جلسات مع المخرج عمر عبد العزيز، لتصوير فيلم قرفة بالزنجبيل، وكان من بطولة يحيى الفخراني والفيشاوي، لكن المشروع لم يبدأ تصويره.

وكشفت هالة خليل أن الفيلم تدور أحداثه عن فكرة البحث عن البهجة في آخر سنوات العمر، وهي عن رواية "عتبات البهجة" للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

يشار إلى أن آخر أعمال فاروق الفيشاوي كان فيلم "ليلة هنا وسرور" مع الفنان محمد إمام، كما كان مشاركا في مسرحية الملك لير، مع الفنان يحيى الفخراني.

كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلًا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية. ومن المقرر أن يُقام العزاء، الأحد المقبل، في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.