أحمد حلمي ينعى فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص الفنان أحمد حلمي على نعي الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قائلًا: "البقاء لله.. الله يرحمك يا أستاذ فاروق".

كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية. ومن المقرر أن يُقام العزاء، الأحد المقبل، في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.