تراند اليوم : آخر من زاره بالمستشفى.. فنانة شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة "الفيشاوي"

كشفت الممثلة شهيرة أنها كانت آخر من زار الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من أصدقائه الفنانين.

حكت شهيرة في منشور كتبته عبر حسابها على Facebook أنها زارت الفيشاوي في المستشفى أول أمس، أي قبل دخوله في الغيبوبة، وكان الأطباء يمنعون عنه الزياراة، لكنه عندما علم بوجودها في المسشتفى طلب منهم السماح لها بالدخول.

قالت شهيرة إنها جلست مع الفيشاوي أكثر من نصف ساعة، وكان مرحا ويضحك وكأنه ليس مريضا، واستعاد معها ذكرياته مع محمود الجندي وبعض الأصدقاء.

وكتبت شهيرة: "فاروق أنت مشيت. هو كده خلاص يعني. !! ؟؟ياأجدع وأحب خلق الله من أمبارح وأنا مش مصدقه لأن قبلها بيوم كنت عندك في المستشفي وكانت الزيارة ممنوعه بس انت لما عرفت اني موجوده طلبتني أدخلك ⚘ وقضيت معاك فوق النص ساعه من المرح والضحك وكأنك لست مريضا وفي حاله خطره. كنت قويا ومتجاهل ماأنت فيه. وتحكي حكايات من هنا وهناك كأنك تعاني من نزله برد ونزلت من عندك راضيه بروحك المعنويه المرتفعة".

تابعت: " لذلك كانت صدمتي كبيره لما بسأل عنك تاني يوم قالولي أنتي آخر صديقه شوفتيه في حالته الطبيعيه لأنه النهارده راح في غيبوبة. طب ازاي ده كان كويس أمبارح بروحه العاليه ده كان بيضحك ده كان بيحكي علي نوادره مع صديقه محمود الجندي وعلي فلان وعلان. طب ازاي بسرعه كده. طب ازاي ازاي !! سبحان الله( بين طرفه عين وأنتباهتها يغير الله من حال إلي حال ) دموعي تتسابق مع نفسها ولا تريد تهدأ.

وأكملت: "طب ازاي ازاي !! سبحان الله( بين طرفه عين وأنتباهتها يغير الله من حال إلي حال ) دموعي تتسابق مع نفسها ولا تريد تهدأ.

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