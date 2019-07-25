تراند اليوم : فنانة سعودية: شغوفة بتاريخ الأتراك وأتمنى تجسيد هذه الشخصية العثمانية...

كشفت الفنانة السعودية «يامور»، أسباب رفضها المشاركة في أحد الأعمال التركية، والذي يتناول قصة النبي يوسف عليه السلام، عازيةً الأمر إلى هشاشة الدور المُسند إليها.
كما اعتبرت أن تواجد زوجها الفنان محمد أنور في كل أعمالها يأتي من باب الصدفة، نافية أن تكون لـ«الواسطة» علاقة في ذلك، متمنيةً أن تجسد شخصية «السلطانة خُرَّم» زوجة السلطان العثماني سليمان القانوني في عمل تاريخي يتناول تلك الحقبة، في حين أبدت رفضها التام لأداء الأدوار السياسية.
وأضافت عن علاقتها بالفنانة منى شداد في حوار مع صحيفة "الراى" الكويتية،: علاقتي مع منى شداد لها خصوصية تتعدى نطاق الوسط الفني بمسافات كبيرة، حيث بدأت في العام 2015 بعدما التقينا في الجزء الثاني من المسلسل الدرامي «عندما يزهر الخريف» والذي جرى تصويره في مدينة جدة، ومنذ تلك الفترة ونحن صديقتان جداً.
وعن الدور الذي ترفض تجسيده، قالت: إذا كانت الشخصية المُسندة إليّ تتحدث عن السياسة.
وبسؤالها عن أنها لو قررتِ تأدية إحدى الشخصيات التاريخية، فمن تكون؟
أجابت: السلطانه خُرَّم المعروفة بـ«روسكلانا أو ألكسندرا»، زوجة السلطان العثماني سليمان القانوني، لأني مُعجبة بها، وبتاريخها الحافل منذ اختطافها على يد تتار القرم في القرن الخامس عشر أثناء هجماتهم على شبه الجزيرة العربية، مروراً ببيعها كجارية لقصر السلطان سليمان، ثم اعتناقها الإسلام، وغيرها من الأحداث المتتالية.