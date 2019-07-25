بالفيديو: محمد الترك ينفعل على صحفيين خلال مؤتمر لزوجته الفنانة دنيا بطمة

انفعل المنتج البحريني محمد الترك خلال مؤتمر صحفي خاص بزوجته المغنية المغربية دنيا بطمة في مهرجان أفران، بعد طرح سؤال خاص بخلافها مع المغنية المغربية سعيدة شرف.

وطلب الترك من الصحفيين طرح أسئلة عن المهرجان فقط، مشيرًا إلى أن ”أي سؤال خارج هذا النطاق سيحذف ولن تتم الإجابة عنه“، فبدؤوا بالاحتجاج قائلين: ”هذا ليس مؤتمرًا صحفيًا“، وسأله أحد الصحفيين: ”من سيادتك عرفنا بنفسك؟“، فرد: ”أنا محمد الترك مدير أعمال دنيا بطمة“.

وكانت دنيا أجابت عن سؤال بهذا الخصوص خلال المؤتمر قبل أن يتدخل زوجها، وقالت إن الخلاف مع سعيدة شرف في بدايته.

وبدأ الخلاف بين دنيا بطمة وسعيدة شرف، إثر مهرجان فني أقيم بمدينة أغادير، حيث قالت كل منهما إنها كانت مدعوة رسميًا للمشاركة في المهرجان والأخرى التحقت في آخر لحظة، ونتج عن ذلك تلاسن بين الطرفين.

واشتد الخلاف بعد أحداث الشغب التي شهدتها مدينة العيون ليلة الاحتفال بفوز منتخب الجزائر بكأس أفريقيا، عند اتهام حساب على انستغرام متخصص في الفضائح يحمل اسم ”حمزة مون بيبي“، الفنانة الصحراوية الأصل سعيدة شرف، بتأييد جبهة بوليساريو المعادية للمغرب.

وثارت سعيدة شرف التي تعتبر من نجوم الغناء في المغرب، ونشرت فيديو تدافع فيه عن وطنيتها، وتهاجم فيه دنيا بطمة بشدة، منتقدة خلافاتها المتكررة مع الكثير من المغنيات المغربيات، مثل ابتسام تسكت، وسلمى رشيد، وفاطمة الزهراء لعروسي وجميلة البدوي وغيرهن، كما اتهمتها أنها تختبئ وراء حساب ”حمزة مون بيبي“.