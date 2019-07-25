بالفيديو: لطيفة تركع على ركبتيها لتقبيل إحدى معجباتها خلال حفلها الغنائي

تفاعل جمهور الفنانة التونسية ” لطيفة ” معها بعد نزولها على ركبتيها خلال حفلها الغنائي بمهرجان ” بنزرت ” الدولي بتونس، من أجل السماح لمعجبة بتقبيلها.

ونشرت لطيفة صورةً لها عبر حسابها بموقع ” تويتر ” ، مع إحدى معجباتها الحاضرات لحفلها الغنائي بتونس، معلقة: ” إلى مثلها نهبطلها على ركبي باش تبوسني، شكرا على محبتكم جمهور بنزرت ” .

وبدا في المقطع لحظة ركوع لطيفة على المسرح، وتقبيل إحدى معجباتها لها، كما أشاد جمهور الفنانة لطيفة بها في حفلها و عبر منصّات مواقع التواصل.