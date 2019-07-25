تفاعل جمهور الفنانة التونسية ” لطيفة ” معها بعد نزولها على ركبتيها خلال حفلها الغنائي بمهرجان ” بنزرت ” الدولي بتونس، من أجل السماح لمعجبة بتقبيلها.
ونشرت لطيفة صورةً لها عبر حسابها بموقع ” تويتر ” ، مع إحدى معجباتها الحاضرات لحفلها الغنائي بتونس، معلقة: ” إلى مثلها نهبطلها على ركبي باش تبوسني، شكرا على محبتكم جمهور بنزرت ” .
وبدا في المقطع لحظة ركوع لطيفة على المسرح، وتقبيل إحدى معجباتها لها، كما أشاد جمهور الفنانة لطيفة بها في حفلها و عبر منصّات مواقع التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: لطيفة تركع على ركبتيها لتقبيل إحدى معجباتها خلال حفلها الغنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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