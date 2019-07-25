طرح فريق واما أغنيته الجديدة "شمس بحر"، وذلك على القناة الرسمية لـ "نجوم ريكوردز" الشركة المنتجة للألبوم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:خالد عز، توزيع:نادر حمدي. يذكر ان يستعد "واما" لطرح ألبومه الجديد بعد غياب 4 سنوات عن عالم الأغاني، وذلك في أغسطس المقبل ليلحقوا ب ركب المنافسة الصيفية الغنائية لهذا العام.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. فريق واما يطرح أحدث أغنياته قبل ألبومه الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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