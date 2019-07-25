مواقف إنسانية يكشفها نجوم الفن عن فاروق الفيشاوي بعد وفاته

كان لرحيل الفنان العظيم فاروق الفيشاوي وقع الصدمة علينا جميعًا، لما شهدناه عنه من قوة وحب للحياة، فكنا علي يقين تام بأن صراعه مع المرض سينتهي حتمًا بانتصاره، إلا أنه فاجأ الجميع ورحل تاركًا ذكراه العطرة تجري علي ألسنة محبيه، فكان مثالًا دائمًا علي الإنسانية، التي شهد بها الكثيرون من نجوم الوسط الفني وذكروها في أكثر من موقف.

فكتبت الفنانة بشري عن فاروق الإنسان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "لا إله إلا الله.. الله يرحمك يا أستاذ فاروق يا جدع ياللى ما كنتش

بترضى تكمل تصوير غير لما كل العمال تقبض فلوسها و مستحقاتها الأول و كل الممثلين الصغيرين كمان.. يا طيب يا كريم و يا محب للكل يا ابو أحمد.. ربنا يصبر كل أهلك و أحبابك و أصحابك و جمهورك".وشهد لمواقفه الإنسانية أيضًا، الفنان شريف إدريس، الذي قال عنه: "كنت بعمل مسلسل بطولة فاروق الفيشاوي.. وفي آخر يوم تصوير كان يوم مهم جداً.. العمال راحوا لفاروق الفيشاوي قالوله أن المنتج مدفعش فلوسهم ومأخر عليهم فلوس ومش عارفين يعملو ايه.. فاروق الفيشاوي راح للمنتج قاله في خلال ساعتين لو الناس ماقبضتش فلوسها انا هسافر باريس وهعطلكم.. وساب اللوكيشن ومشي..ومارجعش اللوكيشن غير لما الناس كلها أخدت فلوسها".وفي النهاية نعاه قائلًا: "الله يرحمك روقا يابو الجدعنة.. الله يرحمك ويحسن إليك ويغفرلك.. وجعت قلبي بجد".يذكر أن فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، بعد صراع قصير مع المرض، فقد وعد في الدورة السابقة الـ34 من مهرجان الأسكندرية أثناء تكريمه بأنه قادر علي قهر المرض، وعلي لقاء العام القادم في الدورة الـ35 لنفس الحدث ليشهد تكريم زميل آخر والاحتفال به، إلا أن إرادة الله كان لها رأي آخر.