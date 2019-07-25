الاثنين.. يوم أن قتلوا الغناء علي مسرح الطليعة من جديد

أعلن الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي " يوم أن قتلوا الغناء"، سوف يعود لجمهوره من جديد ليعرض على مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة زكي طليمات ، و ذلك يوم الاثنين المقبل الموافق ٢٩ يوليو، في تمام الساعة السابعة مساء.



يشار إلي أن العرض يقدم للعام الثالث على للتوالي، ويعود نجاح العرض المسرحي وتكرار عرضه للنجاح الجماهيري و النقدي الكبير له خلال أيام عرضه منذ عام

٢٠١٧.بالإضافة الى حصوله على العديد من الجوائز حيث حصل على جائزة أفضل عرض مسرحى بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى الدورة العاشرة ، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحى وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل ،وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد ، جائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود ، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.

يذكر أن مسرحية " يوم أن قتلوا الغناء"، تدور حول صراع ما بين أخوين ، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، و التعصب و الكراهية من ناحية أخرى ، العرض من تأليف محمود جمال، بطولة ياسر صادق، شادى سرور ، طه خليفة، ألحان فؤاد، حماده شوشه، محمد ناصر، هايدى رفعت، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.