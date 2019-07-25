الليلة..عمرو دياب يحيي حفلاً غنائياً في اليونان

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في اليونان، وذلك في بداية جولاته الغنائية الصيفية. ومن المقرر أن يقام الحفل الليلة في إحدى المناطق في Advertisements جزيرة ميكونوس بمشاركة الفنان اليوناني أنطونيوس ريموس. جزيرة ميكونوس بمشاركة الفنان اليوناني أنطونيوس ريموس. يذكر أن دياب قد أصدر مؤخراً أغنية "بحبه" التي تتضمن ألبومه الصيفي الجديد "أنا غير" الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، ولاقت الأغنية استحسانًا جماهيريًّا كبيرًا ونسبة استماع كبرى على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أسامة الهندي. ألبومه الصيفي الجديد "أنا غير" الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، ولاقت الأغنية استحسانًا جماهيريًّا كبيرًا ونسبة استماع كبرى على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أسامة الهندي.

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