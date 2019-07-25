للمرة الثانية مصر تستقبل العالمي "يانى"

ضمن جولته العالمية في عام 2019، تستضيف مصر الموسيقار العالمي Yanni الذى يحيي حفله الثاني في الساحل الشمالي.

ويقام الحفل غداً الساعة العاشرة مساءً بإحدى القرى الكبرى في الساحل

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الشمالي, وتتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 ونفدت بالفعل والفضية وسعرها 1200 جنيه و الذهبية وسعرها 2000 جنيه و البلاتينية وسعرها 2500 جنيه والـ vip وسعرها 3500 جنيه.

ويذكر أن Yanni سبق وأن زار مصر وأحيا بها حفلات لاقت نجاحاً وترحابا كبيرين كما زار المتحف المصري وتجول في شوارع القاهرة وأرسل رسالة سلام وطمأنينة عن مصر للعالم كله.