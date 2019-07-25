للمرة الثانية مصر تستقبل العالمي "يانى"

ضمن جولته العالمية في عام 2019، تستضيف مصر الموسيقار العالمي Yanni الذى يحيي حفله الثاني في الساحل الشمالي.
ويقام الحفل غداً الساعة العاشرة مساءً بإحدى القرى الكبرى في الساحل
ويذكر أن Yanni سبق وأن زار مصر وأحيا بها حفلات لاقت نجاحاً وترحابا كبيرين كما زار المتحف المصري وتجول في شوارع القاهرة وأرسل رسالة سلام وطمأنينة عن مصر للعالم كله.
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