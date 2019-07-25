يقام عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 28 يوليو. 28 يوليو. شيعت جنازة الراحل ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. يذكر أن الفيشاوي وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز الـ67 عاماً، في مستشفى ابن سينا بالدقي بعد تدهور حالته الصحية أدخلته في غيبوبة كبدية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مكان عزاء فاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.