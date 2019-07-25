الفنانة هند صبري تنعى الرئيس التونسي قايد السبسي

نعت النجمة هند صبري الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية ظهر اليوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقالت تنعى تونس اليوم وفاة رئيس الجمهورية المباشر قايد السبسي، الذي غادر عالمنا هذا الصباح عن سن 93 عامًا...وشاءت الأقدار أن تقترن وفاته بالاحتفال بالذكرى 62 لانبعاث أول جمهورية تونسية ذات سيادة، وكذلك الذكرى السادسة لاغتيال المناضل محمد البراهمي على يد أعداء الوطن وإن وجب الاعتبار من هذه المصادفة، فللتأكيد على أن تونس جمهورية تحكمها نصوص ومؤسسات سوف يحميانها من كل مكروه.

رحم الله السبسي الذي قضى حياته في خدمة تونس....ولعائلته جميل الصبر و السلوان ....وتمنياتنا بالتوفيق إلى خلفه الرئيس المؤقت محمد الناصر من أجل تونس حرة، ديمقراطية. الصباح عن سن 93 عامًا...وشاءت الأقدار أن تقترن وفاته بالاحتفال بالذكرى 62 لانبعاث أول جمهورية تونسية ذات سيادة، وكذلك الذكرى السادسة لاغتيال المناضل محمد البراهمي على يد أعداء الوطن وإن وجب الاعتبار من هذه المصادفة، فللتأكيد على أن تونس جمهورية تحكمها نصوص ومؤسسات سوف يحميانها من كل مكروه.رحم الله السبسي الذي قضى حياته في خدمة تونس....ولعائلته جميل الصبر و السلوان ....وتمنياتنا بالتوفيق إلى خلفه الرئيس المؤقت محمد الناصر من أجل تونس حرة، ديمقراطية.

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