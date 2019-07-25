فاروق الفيشاوي زوج بدرجة إنسان.. لم يتخل عن سمية الألفي رغم الانفصال

بطريقة صادمة أعلن فاروق الفيشاوي عن صراعه مع المرض و استعداده لخوض حرب كنا علي يقين من انتصاره فيها لما ظهر منه من قوة وبأس واستعداد نفسي لأن لا ينهزم، وبنفس الصدمة ودّعنا ورحل عنا دنيانا بعد أن انهكه الصراع تصحبه دعوات جمهوره ومحبيه.

عاش الفيشاوي محبًّا لكل ما هو جميل وينبض بالحياة، أحب الفن، الضحك، النساء، أعطى الكثير ولم يأخذ معه سوي ما يستحقه من دعوات جمهور غفير حُرم

من إطلالته المبهجة وانفطر حزنًا علي فراقه.

كان الراحل فاروق الفيشاوي علي الجانب الإنساني، داعمًا لكل من حوله خاصة أبنائه وعائلته، فعندما مرضت الفنانة سمية الألفي بمرض نادر استلزم منها رحلة علاج طويلة ومرهقة، كان فاروق إلي جانبها مساندًا وداعمًا رغم انفصالهم، فظل إلي جانبها ورافقها خلال كل رحلات علاجها بالخارج.

وعلي جانب آخر دعمته الألفي منذ

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بداية رحلته مع المرض وحتي النهاية، فهي من أوائل الأشخاص الذين صارحهم فاروق الفيشاوي بمرضه حتي قبل الإعلان عنه في مهرجان الإسكندرية العام الماضي.

فانفصال سمية عن فاروق الفيشاوي كان مجرد انفصال رسمي لزواج، لكن تظل صلة أقوي تجمعهما، فقد وصفته الألفي و بعد مرور أعوام علي الطلاق بأنه مشوار عمرها، وحب حياتها، وصديقها، ووالدها، وابنها، وزوجها السابق، ووالد أبنائها، وكل عائلتها.

يذكر أن الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان.



