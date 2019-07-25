كلمة من ابنه أحمد غيرت مجري حياة فاروق الفيشاوي

رحل عن عالمنا فجر اليوم الفنان فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز الـ67 بعد صراع قصير مع المرض، وقد أعلن لأول مرة عن اصابته بمرض السرطان أثناء تكريمه بمهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ34.

وكان فاروق الفيشاوي دائما أب مسؤل تجاه ابناءه، وصديق، وسند، وقد صرح الفنان أحمد الفيشاوي في أكثر من مناسبة بحبه لوالده وحرصه علي التعلم منه واعتزازه بكون علاقتهم أكثر من مجرد علاقة

أبن بأبنه بل تمتد لصداقة وطيدة وأشياء أكثر.

وعلي الرغم من أنه فتح أمام ابنه الطريق لمواجهة الحياة، وأتاح له حرية اتخاذ قراراته الخاصة منذ صغره، إلا انه دائمًا كان يسانده في أزماته ويقف إلي جانبه عندما تقتضي الأمور ذلك.



وتتضح مسؤلية فاروق تجاه أسرته وابنائه في أكثر من موقف، أبرزها عندما تعثرت قدمه

في طريق ادمان المخدرات في إحدي الفترات من حياته، وكان واجبه نحو ابنه هو ما أنقذه وانتشله.

فذكر في لقاء له علي شاشة التليفزيون، ان أبنه أحمد عندما كان يذهب للمدرسة كان يأخذ طعامه ملفوفًا في غطاء ورقي من "الفويل"، وكان كل يوم يعيد تلك الأوراق للمنزل، وعندما سألوه عن السبب أجاب بأنه يعيدها لأن والده يستخدمها، وكان الرد صادم بالنسبة لفاروق الفيشاوي لان حديثه يعني بأنه يراه وهو يستخدم المخدرات، وهنا كانت له وقفة مع النفس لإنهاء تلك العادة تماما والإقلاع عنها.

