رانيا ياسين تطلب الدعاء للراحل فاروق الفيشاوي

طلبت الفنانة رانيا محمود ياسين الدعاء للفنان فاروق الفيشاوي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت رانيا ياسين تدوينة قالت فيها: "أدعوا لأخيكم المرحوم فاروق الفيشاوي إنه الآن يسأل...اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة اللهم اغفر
توفى صباح اليوم, الخميس, الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز الـ67 عاماً بعد صراع قصير مع مرض السرطان.
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