رانيا ياسين تطلب الدعاء للراحل فاروق الفيشاوي

طلبت الفنانة رانيا محمود ياسين الدعاء للفنان فاروق الفيشاوي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت رانيا ياسين تدوينة قالت فيها: "أدعوا لأخيكم المرحوم فاروق الفيشاوي إنه الآن يسأل...اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة اللهم اغفر

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له وارحمه وعافه وإعف عنه.. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا كما نقّيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا. اللهم إنّ فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه فإنّك أنت الغفور الرحيم. اللهم افسح في قبره ونور له فيه ".

توفى صباح اليوم, الخميس, الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز الـ67 عاماً بعد صراع قصير مع مرض السرطان.