ميرنا وليد - بيروت - الموت يغيّب فاروق الفيشاوي وممثلة سورية تدخل المستشفى موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية الصورة هذه مستجدات حالة ماغي بو غصن الصحية الموت يغيّب الممثل المصري فاروق الفيشاوي لطيفة تركع على ركبتيها لتحصل على قبلة من امرأة مسنة معجبة بها عبير شمس الدين تدخل المستشفى.. وهذه حقيقة وضعها الصحي معجزة.. ريهام سعيد لم تعد مريضة! صدور قرار قضائي بحق محمد اسكندر وفارس اسكندر بخصوص من أين لك هذا؟ حفل فخم ومبهر وهدية باهظة الثمن في عيد جينيفر لوبيز الـ50 المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": الموت يغيّب فاروق الفيشاوي.. وممثلة سورية تدخل المستشفىشارلي شابلن عرف نجاحاً كبيراً... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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