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ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة ألين لحود فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شيّللو" يوم الثلاثاء الماضي، في حفل بإحدى صالات السينما في بيروت، جمع عدداً من الفنانين والممثلين وأهل الصحافة والإعلام.
الأغنية هي التجربة الأولى للحود في اللون البدوي، وصوّرت الكليب بنفسها لتكون تجربتها الإخراجية الأولى أيضاَ، وشاركها في الكليب عدد من الفنانين والممثلين.
كاميرا "الفن" إلتقت لحود في كواليس الحفل، فتحدثت عن تقديمها اللون البدوي وتجربتها الإخراجية الأولى، وهل تحترف الرقص قريباً؟ ولمن قالت "شيّللو"؟
كما تحدّث الفنانون المشاركون في الكليب مع لحود، عن أجواء وكواليس التصوير، فماذا قالوا؟
لمشاهدة ألبوم الصور كاملاَ إضغط هنا .
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ألين لحود تقول "شيّللو" لهؤلاء.. ونادر خوري شيخ القبيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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