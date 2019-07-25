غبريال سيرجي:تليق بسيرين عبد النور هذه القصة وهكذا نجح تعاوني مع رويدا عطية

ميرنا وليد - بيروت - فنان يرغب بتقديم فكرة جديدة في عالم الأزياء عبر الابتعاد عن كل ما هو متداول، ويقول: "أريد دائماً أن أقول للسيدة أن تعتمد ما تقتنع به، وأريد أن أقول للناس ان لا يتأثروا ببعضهم"، إنه المصمم اللبناني ​غبريال سيرجي​.

أطلعنا أكثر على مجموعتك لربيع وصيف 2019..

المجموعة مؤلفة من 32 فستاناً انقسموا بين فساتين أعراس وسهرة، تميزت بالشغل الدقيق كي لا أقع ضحية التكرار. المجموعة تضمنت ألواناً قوية والشك على اليد.

وقد ألبست الممثلة اللبنانية نتاشا شوفاني من هذه المجموعة التي أطلت بالعديد من الأعمال الدرامية.

من هي سيدة غبريال سيرجي؟

احاول قدر الإمكان أن أظهر السيدة بأبهى حلتها، وإذا لاحظتُ أن السيدة لم تظهر مثيرة وملفتة للنظر بطلتها، أشعر وكأنني لم أترجم الصورة الموجودة في رأسي.

السيدة يجب أن تكون راقية ومثيرة وغير مبتذلة في الوقت عينه، وأن تظهر تصاميمي شخصيتها وشخصيتي أيضاً في الوقت نفسه.

لاحظنا في المجموعة اعتمادك لقصة الحورية أكثر من مرة، مثل الفستان الأحمر والأسود..

أنا مشهور بقصة الحورية، فهذه القصة تكون كحلم اليقظة، فهي تظهر تفاصيل المرأة بقوة.

الفستان الأحمر والأسود الذي صمّم على قصة الحورية عدنا معه للستينيات، لأن أجسام السيدات آنذاك الـ Curves (أي الأجسام التي تكون بشكل الساعة الرملية المثالية) كانت مقاييسها تظهر أكثر في قصة الحورية.

هل أنت مع أن تظهر السيدات الـ Curves شكل أجسامهن؟

طبعا، لأن هذا الجمال من عند الله، لو أنه لم يكن جميلا لكان أخفاه الرب.

من أكثر فنانة تليق بها قصة الحورية؟

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الفنانة ​سيرين عبد النور​ تليق بها هذه القصة وتترجم هذا الموضوع، لأن جسمها يساعد على إظهار الفستان بهذه القصة بطريقة جميلة.

أيضا اعتمدت قصة الحورية في فساتين الأعراس..

أشعر أن هذه القصة على الأبيض لديها طلّة اخرى، فالعروس التي تعتمد هذه القصة لا تنتسى، وهذا ما انصح الفتيات اعتماده ليلة زفافهنّ.

هناك علاقة قوية تربط تصاميمك بالـ "موسلين"..

لا يمكن الهروب من الموسلين لأنه يظهر أنوثة السيدة بشكل لافت، ويجذب العين.

تعاونت مع الفنانة ​رويدا عطية​ في كليب "كيفك يا حب"..

نعم وذلك عن طريق الستايليست علي السبع ورافي رماح، رويدا ساعدتني كثيرا باختيار الفستان، خصوصاً وأن رويدا تمتلك بشرة سمراء يليق بها اللون البنفسجي، إلى جانب أن قصة الفستان حددت جمال جسدها، مثل اعتماد الحزام الذي حدد خصرها.

لم تظهر في هذا الفستان أمور تجرح العين من أجل لفت الأنظار، وكانت النتيجة مميزة.

لاحظنا أن رويدا عطية ارتدت هذا الفستان وهي في المطبخ، ألا يعرض هذا الموقف المصمم لانتقادات؟

دائما الفنان يكون بصورة حالمة وفريدة، فنحن صورنا الكليب في فيلا، وأنا متأكّد أن الناس ستتقبلها من فنانة من الصف الأول ولديها قاعدة جماهيرية واسعة.

ما الذي يميزك عن باقي المصممين؟

"السهل الممتنع"، وهو الامر الصعب وجوده عند الأغلبية، فنحن لا نذهب إلى أقصى الأمور.