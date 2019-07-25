خاص بالصور- تشييع فاروق الفيشاوي بحضور نادية الجندي وشهيرة ونجلاء بدر وآسر ياسين وغيرهمخاص الفن -...

ميرنا وليد - بيروت - شيع نجوم الفن بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وتحرك الجثمان في طريقه الى مقابر العائلة بقرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، على أن يقام العزاء يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وحرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة وتوديع الفنان الراحل وعلى رأسهم نادية الجندي، ونجلاء بدر، رانيا فريد شوقي، ماجدة زكي، أمل رزق، شهيرة، بوسي شلبي، وعمرو محمود ياسين، وفاء عامر، الهام شاهين، هالة صدقي، هنادي مهنى، محمد هنيدي، آسر ياسين، المخرج احمد صفر.
وتواجد أيضاً في صلاة الجنازة الفنانين أكرم حسني، احمد عبد العزيز، عماد رشاد، محمد مرزبان، شريف باهر، جمال العدل، نهال عنبر المخرج عمرو عابدين والاعلامي عمرو الليثي، سيد رجب، احمد داوود، محمد ممدوح، عمرو يوسف، نبيل الحلفاوي، هاني مهنى، سامح الصريطي، رجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، والمخرج سمير فرح، والمخرجة كاملة ابو ذكرى، والمخرج اشرف فايق.
فاروق الفيشاوى أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمر.
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تصوير شريف عبدربه.
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