خاص الفن - هذه خطوة محمد وفارس اسكندر بعد صدور القرار القضائي

ميرنا وليد - بيروت - بعدما أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا قرارا نافذا على أصله بحق الفنان محمد إسكندر وابنه الشاعر والملحن فارس إسكندر قضى بحذف عبارة "مصرف الإسكان" الواردة في أغنية للثنائي الأب والإبن تحمل عنوان "من أين لك هذا؟.

تواصل موقعنا مع السيد ​حسين همدر​ محامي الدفاع عن الأخيرين، أكد أنه سيتم الإعتراض على هذا القرار وطلب الرجوع عنه، خاصة أنه في القانون هناك شيء إسمه "أمر على عريضة" يسمح للفريق الخصم يقدم شيئاً لرفع ضرر معيّن دون دعوة الخصم.

وبطبيعة الحال القاضية لديها مستندات تحمل وجهة نظر الفريق الآخر، ولم تكن قد اطلعت بعد على مستنداتنا ومن أدلة تثبت أننا بعيدين كل البعد عن هذا الإتهام الموجّه لنا ولم نكن نقصد مصرف الإسكان أو غيره.

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وفي الدعوى التي أقاموها سابقاً، كنا سرنا بحل معيّن هم أخلّوا به، ونحن نزولاً عن رغبة نقيب الفنانين الفنان سمير صفير والمحبين، كنا حذفنا عبارة "مصرف الإسكان" من كل الفيديوهات وعممنا الأمر على كل وسائل الإعلام، ولدينا ما يثبت ذلك.

وأكد همدر أن موكليه لم يكن يقصدا أحد معيّن، لا "مصرف الإسكان" ولا غيره، بل هم يحاكيان مدينة إفتراضية من الخيال ليست موجودة، هم إعتبروا نفسهم مقصودين علماً أن الشعار الذي ظهر في الفيديو كليب ليس شعار "مصرف الإسكان" المعروف.

وكانت طلبت نجا في قرارها المعجل والفوري وقف بث الأغنية على كل وسائل الإعلام المرئية وشاشات التلفزة ومواقع التواصل الى حين إجراء الحذف، وذلك خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ تبلغهما القرار تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.