خاص "الفن"- هذا موقف جيني إسبر من "باب الحارة"

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ لموقع "الفن" أن مسلسل "​باب الحارة​" بات ظاهرة درامية عربية، بعدما نجح بتحقيق أعلى نسبة مشاهدة بالعالم العربي بكل أجزائه، وهي حقيقة واقعة بغض النظر عن رأينا فيه.

وقالت لموقع إنها لا تمانع الظهور في هذا العمل الشامي الشهير، بجزئه الحادي عشر، بشرط أن تكون الشخصية مؤثرة ومحورية في الأحداث، وتحمل قصة ما.

وشددت على أنها خاضت عدة تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة في مسلسلات "البيئة الشامية"، بعدما ابتعدت عنها في بداية مسيرتها الفنية، مثل "​حرملك​" و"​سلاسل ذهب​" 2019 و"حريم الشاويش" 2018 و"خاتون" 2016 و"بواب الريح" 2014.