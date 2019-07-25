خاص الفن - ربيع الجميل ينفي مشاركته ديو مع "المتحولة جنسياً"

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ميرنا وليد - بيروت - نفى الفنان ربيع الجميل مشاركته ديو مع "المتحولة جنسياً" جويل بدر، وهو ما كانت صرّحت به سابقاً مشيرةً أنه سيجمعها ديو مع الجميل قريباً.
وفي إتصال هاتفي أجراه موقعنا معه، نفى الجميل الموضوع تماماً، مستغرباً تصريحها هذا، مشيراً أنه لا يعرف من هي جويل بدر.
ومن ناحية اخرى، أشار الجميل إلى الأصداء الجميلة التي تحصدها أغنيته الجديدة "عتبان"، مضيفاً أنه سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب قريباً، لكن لم يتم تحديد إسم المخرج بعد.
يشار إلى ان الأغنية من كلمات فادي ابو خليل والحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ.
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