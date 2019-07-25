خاص الفن- هذه مستجدات حالة ماغي بو غصن الصحية

ميرنا وليد - بيروت - متابعة لحالة الممثلة ماغي بو غصن الصحية تواصلنا مع فريق عملها اذ علم موقع الخليج 365 انه تم نقلها الى غرفتها الخاصة بعد ان كانت في غرفة العناية وحالتها بتحسن مستمر والطبيب الخاص بها يراقبها مع فريقه حتى الاسبوع المقبل .
أجرت ماغي بو غصن عملية تكللت بالنجاح، وقد علم موقع الخليج 365 انه ليس من الممنوع عنها الزيارات، انما طبيبها فضّل ان لا تسمع ماغي أصواتاً كثيرة وان لا يكون الى جانبها اشخاص، وذلك أفضل لتداعيات العملية.
الجدير ذكره ان ماغي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بروفا" الى جانب الممثل المصري أحمد فهمي وعدد كبير من الممثلين الآخرين، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، وعرض حينها على شاشة LBCI، وغنّت شارته الفنانة نوال الزغبي.
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