باسم ياخور يسخر من ظاهرة "البراندات" وشكران مرتجى توافقه الرأي

انتقد الممثل السوري باسم ياخور في تغريدة له عبر "تويتر"، هوس البعض البراندات، وقيامهم بالإنفاق وبمبالغ باهظة الثمن على مظاهرهم، وأكد أنّه يفضل أن يسافر مع أهله وأصدقائه بثمن ساعة يضعها في يده ليراه أناس لا يعنيه رأيهم به.

وكتب عبر حسابه الخاص على "تويتر":

"وجهة نظر ما بعرف اذا فيه حدا بيوافقني عليها ... بعمري ما حبيت قصة الماركات والبراندات انو مثلا بحق براند بسافر وبعيش وبعمل احلى سياحة وبنبسط وببسط اهلي ورفقاتي. او بحط كل هالاشياء الممتعة بالحياة بشقفة ساعة بايدي ليشوفوها ناس رايهن فيي ما كتير بيعنيلي.".

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باسم ياخور وشكران مرتجى

الممثلة شكران مرتجى وافقت باسم الرأي، وأكّدت أنّها تشتري بسعر قطعة واحدة عشر قطع، وأنّ الماركات العالمية لا تعنيها وكتبت "انا متلك بشتري عشر قطع بحق قطعه وماعندي مشكلة نحنا بنعطي قيمة للشي اللي بنلبسه مو هو بيعطينا قيمة صدقت بكل كلمة ياغالي".