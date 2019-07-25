توقف قلب فجر السعيد وحالتها الصحيّة خطرة

تعرّضت الاعلامية الكويتية فجر السعيد لوعكة صحية خطيرة، وهي موجودة في المستشفى في غرفة العناية المركّزة، وقد طلبت عائلتها من محبّيها الدعاء لها.

وكانت فجر قد تعرضت لنزيف داخلي وتمّ إدخالها غرفة الإنعاش ووضعها الصحّي غير مستقر.

وأكدت مواقع كويتية أن الإعلامية تعرّضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب وإعادة تشغيله، نتيجةً لإجرائها عملية في مستشفى خاص.

وسيتم نقلها الى مستشفى مبارك الكبير بانتظار سيارة الإسعاف مجهّزة بسبب خطورة حالتها.